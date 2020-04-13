Пермь, , 07:23 — REGNUM В Пермском краев отношении двух местных жителей возбудили административное производство за нарушение санитарных правил в период режима самоизоляции и привлекли к ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского районного суда.

По данным суда, двое жителей Перми были замечены полицейскими в продовольственном магазине не по месту жительства, а на территории села Лобаново. Кроме того, пермяки не использовали средства индивидуальной защиты. Они находились в магазине без масок и перчаток.

Судебная инстанция признала граждан виновными в нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначила штрафы по 15 тыс. рублей каждому.