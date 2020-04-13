Копейск, Челябинская область, 13 апреля 2020, 07:16 — REGNUM В челябинском Копейске отправлен под стражу предполагаемый виновник смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
ДТП произошло 8 апреля вечером в Копейске. Столкнулись «Шевроле круз» «ВАЗ 21 074». Пассажирка «ВАЗ 21 074» погибла, а водитель был госпитализирован с тяжёлыми травмами.
Водитель машины «Шевроле круз» был пьян. В отношении него завели уголовное дело, а следствие настояло на аресте. Суд Копейска удовлетворил это ходатайство.