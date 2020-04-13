Белград, , 07:16 — REGNUM Военный госпиталь для не зараженных коронавирусной инфекцией жителей сербского города Ниша продезинфицировали российские военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты, 13 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Встретится с военнослужащими из РФ прибыл сербский министр обороны Александр Вулин. Он поблагодарил российских военных за оказываемую помощь, а также проверил готовность госпиталя к открытию.

Всего с момента пребывания в республике сводный отряд Минобороны РФ провел дезинфекцию в 35 медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля стало известно, что российские специалисты, находящиеся в Сербии для помощи в борьбе с коронавирусом, продезинфицировали 25 медучреждений в Белграде и в нескольких соседних с ним населенных пунктах.

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