Анадырь, , 07:10 — REGNUM На Чукотке, где на 13 апреля ещё не было ни одного заболевшего COVID-19, ожидают результаты анализа добровольного тестирования жителя Билибино, у которого предварительный тест показал положительный результат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Мужчина сам захотел сделать тест, никаких клинических симптомов у него нет, самочувствие нормальное.

«Специалисты выясняют круг контактов. Ему выдано постановление об обязательной самоизоляции. Пробы отправят в одну из специализированных лабораторий», — сказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Дальнего Востока ежедневно фиксируют новые случая заражения коронавирусной инфекцией.