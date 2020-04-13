Новосибирск, , 07:02 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 9:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, за прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Таким образом, количество официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом достигло 46.

Уточняется, что два случая — завозные: Казахстан и Москва. Один пациент — близкий родственник ранее заразившегося. Пять человек за пределы области не выезжали и с пациентами не контактировали.

«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб. В детской больнице сейчас находятся 23 ребенка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Положительных результатов теста у детей нет. В инфекционной больнице Новосибирска госпитализировано 102 взрослых пациента, у 36 из них диагноз лабораторно подтверждён. Десять пациентов, получивших лечение, уже выписали после отрицательных результатов контрольных тестов.