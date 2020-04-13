Ульяновск, , 06:58 — REGNUM В Ульяновской области начало дачно-садоводческого сезона будет перенесено. Предварительно сроки сместят с 15 апреля на 1 мая, но «окончательное решение» будет принято с учётом развития ситуации с коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Говоря об эпидемиологической ситуации, глава региона констатировал, что «ситуация продолжает ухудшаться». Поэтому было принято решение о том, что «начало садоводческого сезона будет перенесено с 15 апреля на 1 мая».

«Благо, погода нас пока не балует и садоводам рано заниматься любимым делом. Всё это пока подождёт. Ваше здоровье и жизнь, дорогие земляки, поверьте, дороже. Конечно, я понимаю, что для многих работа в саду, на даче, на огороде не только хобби и форма здорового образа жизни. Выращенный на садовом участке экологически чистый урожай — это и подспорье в семейном бюджете, и весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашего региона. А у нынешней ситуации свои шесть соток — это ещё и возможность более здоровой самоизоляции», — сказал Сергей Морозов, заверив, что перед правительством поставлена задача обеспечить «в полной мере поддержку садоводческих товариществ в этом сезоне».

Губернатор отметил, что дачники и садоводы должны будут «жесточайшим образом» соблюдать все меры безопасности, «особенно это касается передвижения общественным транспортом»:

«И уж точно исключить посиделки с соседями на даче. Окончательное решение о сроках начала садоводческого сезона мы будем исходя из развития ситуации с коронавирусом».

В Ульяновской области порядка 500 тыс. человек занимаются садоводством, насчитывается более 160 тыс. дачных и садовых участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе разрешат садоводам и дачникам разрешат ездить на дачные участки, так это связано с тем, что «для многих жителей» сады являются не только возможность «выращиванием собственных овощей и фруктов», но также «местом отдыха и даже оздоровления».

Напомним, по состоянию на 12 апреля в Ульяновской области число случаев коронавирусной инфекции выросло на восемь и достигло 70. Всего проведено более 4 тыс. тестов.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус: ульяновские власти приняли решение по поводу дачного сезона