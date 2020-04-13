Ульяновск, 13 апреля 2020, 06:58 — REGNUM В Ульяновской области начало дачно-садоводческого сезона будет перенесено. Предварительно сроки сместят с 15 апреля на 1 мая, но «окончательное решение» будет принято с учётом развития ситуации с коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.
Говоря об эпидемиологической ситуации, глава региона констатировал, что «ситуация продолжает ухудшаться». Поэтому было принято решение о том, что «начало садоводческого сезона будет перенесено с 15 апреля на 1 мая».
Губернатор отметил, что дачники и садоводы должны будут «жесточайшим образом» соблюдать все меры безопасности, «особенно это касается передвижения общественным транспортом»:
В Ульяновской области порядка 500 тыс. человек занимаются садоводством, насчитывается более 160 тыс. дачных и садовых участков.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе разрешат садоводам и дачникам разрешат ездить на дачные участки, так это связано с тем, что «для многих жителей» сады являются не только возможность «выращиванием собственных овощей и фруктов», но также «местом отдыха и даже оздоровления».
Напомним, по состоянию на 12 апреля в Ульяновской области число случаев коронавирусной инфекции выросло на восемь и достигло 70. Всего проведено более 4 тыс. тестов.
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