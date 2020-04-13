Красноярск, , 06:56 — REGNUM Всех пассажиров прибывшего в Красноярск из Таиланда международного рейса отправили на обязательный 14-дневный карантин, сообщает 13 апреля пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.

«Все пассажиры, прибывшие из Таиланда рейсом SVR 3620 Уральских авиалиний, прошли усиленный двойной контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что 187 пассажиров изолированы по месту их пребывания. А те 25 человек, которые проживают в отдаленных территориях края или в других регионах РФ, пройдут обязательный карантин в обсерваторе под контролем медиков.

В ведомстве подчеркнули, что и дальше намерены строгим образом контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Таиланде выявлено 2551 случай заболевания COVID-19, из них 38 человек скончались.