Москва, , 06:55 — REGNUM Ввести в России наказание за оскорбления и травлю в интернете предложили в Общественной палате (ОП) России. Соответствующее предложение авторы уже направили в Государственную думу РФ и Совет Федерации, пишут 13 апреля «Известия».

Отмечается, что Роскомнадзор удалил примерно 6 тыс. страниц со сведениями, содержащими признаки травли и оскорбления граждан. Между тем, прямой ответственности за подобные действия в сети российское законодательство не предусматривает, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — заявил автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

За угрозу в интернете убийством и тяжким причинением вреда здоровью общественники предлагают наказывать принудительными работами сроком до семи лет, а за клевету — штрафом до 6 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минпросвещения России готовит меры по защите детей от травли в интернете.

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