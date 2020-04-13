Ленск, Якутия, , 06:50 — REGNUM В Якутии по предложению главы Алданского района 13 апреля в зону карантина включили посёлок Ленинский, где проживает более 1 700 человек. Населённый пункт находится близко к Алдану, где выявлено пять случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Введённый карантин необходим из-за нового случая заражения коронавирусной инфекцией в Ленске.

«Заболевшая — супруга мужчины, которая с первых дней находилась с ним на самоизоляции. Женщину поместили в инфекционное отделение районной больницы. На 13 апреля в Ленске 2 случая коронавируса. Ещё три заболевших получают лечение в инфекционном стационаре Якутска и пять — в Алдане. Всего в Якутии зарегистрировано 23 случая коронавируса, из них 13 человек излечились», — пояснили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане выявлен пятый случай заражения коронавирусной инфекцией.