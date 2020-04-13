Ульяновск, 13 апреля 2020, 06:39 — REGNUM Власти Ульяновской области просят жителей оставаться дома и отметить Светлую Пасху «в кругу семьи». Для прихожан будет организована интернет-трансляция богослужений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.
Глава региона отметил, что «молитва принимается Господом где бы вы её ни совершали», призвав «оставаться дома и помолиться в кругу семьи».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля православные отметили Вербное Воскресенье, а 19 апреля будет отмечаться один из главных и древнейших праздников — Светлая Пасха, или Воскресение Христово. Он был установлен и праздновался уже в апостольское время. В этот праздник заканчивается Великий пост, люди идут в храмы и на кладбище.
Напомним, В Ульяновской области число случаев коронавирусной инфекции выросло на восемь и достигло 70, два пациента ранее выздоровели и были выписаны.