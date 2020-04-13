Ульяновск, , 06:39 — REGNUM Власти Ульяновской области просят жителей оставаться дома и отметить Светлую Пасху «в кругу семьи». Для прихожан будет организована интернет-трансляция богослужений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что «молитва принимается Господом где бы вы её ни совершали», призвав «оставаться дома и помолиться в кругу семьи».

«Воздержитесь в эти дни и от посещения кладбищ, тем более, что эта традиция не является истинно православной. Отметьте предстоящую Светлую Пасху тоже дома, с любимыми и родными, подарите им тепло и свет домашнего очага. Впереди нас ждут непростые испытания, и мы должны быть к ним готовы. Прежде всего, морально готовы», — сказал Сергей Морозов, напоминая, что он встречался с «представителями всех конфессий»:

«Все подтверждают выбранные нами меры безопасности. И мы организуем для вас трансляцию богослужений в онлайн-режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля православные отметили Вербное Воскресенье, а 19 апреля будет отмечаться один из главных и древнейших праздников — Светлая Пасха, или Воскресение Христово. Он был установлен и праздновался уже в апостольское время. В этот праздник заканчивается Великий пост, люди идут в храмы и на кладбище.

Напомним, В Ульяновской области число случаев коронавирусной инфекции выросло на восемь и достигло 70, два пациента ранее выздоровели и были выписаны.