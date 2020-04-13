Приштина, , 13:24 — REGNUM Министр здравоохранения самопровозглашенного Косово Арбен Вития 12 апреля заявил представителям СМИ о том, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в Косово находится под контролем, однако любая небрежность может обойтись потерей многих жизней, и анонсировал введение более строгих ограничительных мер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Вития заявил, что в Косово наблюдается рост числа выявленных случаев заражения, в связи с чем министерство при сотрудничестве с Национальным институтом общественного здравоохранения приняло решение о введении дальнейших мер по ограничению свободы передвижения в стране во всех муниципалитетах края.

По словам Витии, в ближайшие недели эпидемия коронавируса в Косово достигнет пика.

Напомним, правительство самопровозглашенного Косово передало министру здравоохранения края полномочия по принятию любых мер для защиты здоровья населения, что позволит обойти решение Конституционного суда о признании введений ограничений свободы передвижения антиконституционным.

За последние сутки число выявленных случаев коронавируса в Косово увеличилось почти на треть и достигло 362.

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