Мехико, , 06:34 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Мексике, введённый в связи с распространением коронавируса, может быть отменён 10 мая, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе видеообращения к гражданам, которое транслировалось на его странице в Twitter.

«Я хотел бы постепенно отменить карантинные меры, с учетом всех рекомендаций, начиная с 10 мая», — сказал мексиканский лидер.

Обрадор выразил надежду на то, что к середине мая Мексика выйдет из эпидемиологического кризиса. Вместе с тем, отметил он, гражданам по-прежнему предстоит продолжать заботиться о себе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике, по данным на 12 апреля, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4219.

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