Москва, , 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.

«Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся», — отметил эксперт.

По словам Альштейна, режим самоизоляции в России может быть снят после 30 апреля, если будет виден ощутимый эффект от проведенных противоэпидемических мероприятий. Однако и после отмены самоизоляции все равно необходимо будет проводить диагностику жителей РФ, а также устанавливать частичный режим самоизоляции для ряда категорий граждан.

Он добавил, что при выборе даты предварительного окончания режима самоизоляции было выбрано 30 апреля, так как этот срок охватывает два цикла по 14 дней. Именно 14 дней, по его словам, являются расширенным сроком инкубационного периода для коронавируса SARS-CoV-2. По их истечению и выяснится, были ли эффективными ограничительные меры или же нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Россия получит дополнительные возможности после окончания пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, в таком случае изменится мировой порядок и на первый план выйдут сразу три страны — Россия, Китай и США.