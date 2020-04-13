Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM В Екатеринбурге 12 апреля, в Вербное воскресенье, верующие собрались в храмах и церквях. Фотографию из храма целителя Пантелеймона разместил в своём инстаграм губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На иллюстрации видно, как люди стоят весьма скученно. Многие без масок.

Глава области отметил, что Вербное воскресенье много означает для всех православных. А впереди Пасха — ещё более значимый для них день.

«Но у меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше?» — написал Куйвашев.

Он напомнил о том, что в Москве коронавирус выявлен у священнослужителей. Настоятель одного из храмов попал в реанимацию. А патриарх Кирилл призвал всех православных молиться дома. Это касается всех мероприятий и праздников.

«Прислушайтесь к этим мудрым словам!» — написал губернатор. И напомнил, что сейчас посещение храма — это не самый разумный способ справиться с тревогой. Наоборот, в период пандемии массовые скопления людей особенно опасны в плане распространения новой инфекции, от которой ежедневно в мире в жутких страданиях, задыхаясь, умирают люди.

«Помните, что Бог — в первую очередь в вашем сердце и в душе. Берегите себя», — написал глава Свердловской области.