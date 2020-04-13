Владивосток, , 06:38 — REGNUM 129 дальневосточников, в том числе 32 приморца, удалось эвакуировать в воскресенье, 12 апреля, из Южной Кореи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Жители региона были перевезены домой самолётом авиакомпании «Аврора», следовавшего из Сеула во Владивосток.

В ближайшие две недели всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин. Жители края смогут находиться в это время дома, соблюдая режим самоизоляции. Жителей других территорий поселят в приморских обсерваторах.

«Безусловно, все жители края, как и предписано постановлением Правительства, будут направлены на самоизоляцию, домашний карантин, в течение 14 дней. Всё это время к ним станут приходить представители наших медицинских учреждений, чтобы следить за здоровьем, а также сотрудники правопорядка, чтобы проверять, где они находятся», — рассказал зампред правительства Приморья Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, названа дата вывоза граждан России из Израиля.