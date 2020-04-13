Ульяновск, , 06:25 — REGNUM В Ульяновской области число случаев подтверждённой коронавирусной инфекции выросло на восемь и достигло 70. В число пациентов попали четыре медицинских работника. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона проинформировал, что 12 апреля федеральной лабораторией подтверждён тест на коронавирус ещё у восьми человек, все они — жители Карсунского района.

«Четверо из них — медицинские работники, двое пациентов и ещё двое — контактные лица. Все они ранее находились под медицинским наблюдением и контролем», — сообщил Сергей Морозов.

По его словам, в настоящее время проведено более 4 тыс. тестов. Исследования проводится у людей из группы риска — вернувшихся из-за рубежа с признаками ОРВИ, а также из других регионов России, у контактных лиц, медицинских работников и у тех, кто заболел внебольничной пневмонией.

«Медики, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, тестируются еженедельно. На данный момент уже 720 медицинских работников сдали анализ на коронавирус», — проинформировал глава региона.

Напомним, в регионе планируют страховать врачей, которые работают с пациентами с коронавирусом и лицами из группы риска.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно о том, что в Ульяновской области 34 вновь выявленных пациентов с подтверждённым коронавирусом являются контактными лицами медсестры районной больницы, которая побывала в ОАЭ и после возвращения из отпуска не поставила в известность об этом своё руководство.

Медсестра прошла лечение и в настоящее время выписана из больницы. Первый случай коронавируса установлен у 15-летего подростка, который вернулся в Ульяновскую область из Англии: он также прошёл лечение и выписан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области 34 пациента с COVID-2019 контактировали с медсестрой