Ульяновск, 13 апреля 2020, 06:25 — REGNUM В Ульяновской области число случаев подтверждённой коронавирусной инфекции выросло на восемь и достигло 70. В число пациентов попали четыре медицинских работника. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.
Глава региона проинформировал, что 12 апреля федеральной лабораторией подтверждён тест на коронавирус ещё у восьми человек, все они — жители Карсунского района.
По его словам, в настоящее время проведено более 4 тыс. тестов. Исследования проводится у людей из группы риска — вернувшихся из-за рубежа с признаками ОРВИ, а также из других регионов России, у контактных лиц, медицинских работников и у тех, кто заболел внебольничной пневмонией.
Напомним, в регионе планируют страховать врачей, которые работают с пациентами с коронавирусом и лицами из группы риска.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно о том, что в Ульяновской области 34 вновь выявленных пациентов с подтверждённым коронавирусом являются контактными лицами медсестры районной больницы, которая побывала в ОАЭ и после возвращения из отпуска не поставила в известность об этом своё руководство.
Медсестра прошла лечение и в настоящее время выписана из больницы. Первый случай коронавируса установлен у 15-летего подростка, который вернулся в Ульяновскую область из Англии: он также прошёл лечение и выписан.
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