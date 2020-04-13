Приштина, , 13:14 — REGNUM Вечером 12 апреля Национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово сообщил о том, что в результате обследования 250 образцов было выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом в крае. Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Косово достигло 362. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, уже 59 граждан края сумели излечиться от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. 7 человек погибли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с 8 февраля в Косово проведено 3256 теста на коронавирус. 4795 человек находятся в изоляции после контакта с заболевшими.

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