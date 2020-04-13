Новосибирск, , 06:11 — REGNUM В Новосибирской области расширен список предприятий, которым разрешили возобновить работу в режиме самоизоляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документ о внесении изменений в постановление правительства Новосибирской области от 3 апреля 2020 года принят на внеочередном заседании 11 апреля.

Согласно изменениям, к работе могут приступить предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства; складские комплексы; организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта; почтовые отделения; предприятия по ремонту компьютеров; салоны красоты, а также предприятия химчистки и стирки; организации, занимающиеся уборкой зданий.

При этом, в регионе в 2020 году полностью запретили весеннюю охоту.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с 6 апреля свою деятельность возобновили промышленные предприятия и строительные организации.

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