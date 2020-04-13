Хабаровск, , 06:06 — REGNUM В Хабаровск и Владивосток 12 апреля прилетели два спецрейса авиакомпании «Аврора», которые доставили домой россиян из Сеула Южной Кореи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приморского края.

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Всего на двух бортах доставили 223 пассажира. На борту, который приземлился во Владивостоке — 130 пассажиров, 30 из которых — приморцы.

Две недели авиапассажиры будут на карантине, местные жители у себя дома, остальные — в обсерваторах.

Россияне ждали отправки в аэропорту Инчхон с конца марта.

Когда будут следующие рейсы — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля были отменены авиарейсы из Сеула на Дальний Восток.