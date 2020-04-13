Чэнду, Китай, , 05:57 — REGNUM Следственная группа была направлена в город Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая для разбирательства в причинах лесного пожара, унесшего жизни 19 человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Правительство провинции Сычуань собрала специальную следственную группу, чтобы установить причину возгорания как можно скорее. Пожар начался на одной из ферм региона 30 марта и быстро перекинулся на близлежащие горы из-за сильного ветра. Его удалось потушить 2 апреля.

Девятнадцать человек стали жертвами пожара, включая 18 пожарных и местного фермера, который вывел пожарных к месту возгорания. Они погибли из-за образовавшейся стены огня в результате резной смены направления ветра.

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