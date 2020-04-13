Салехард, , 05:55 — REGNUM На Ямале семьи, имеющие право на получение регионального материнского капитала, получат единовременную выплату в 30 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, до конца текущей недели на портале департамента социальной защиты Ямала будет создан необходимый раздел. Семьи получат выплату после заполненной там заявки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин постановил выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Выплаты начнутся 1 апреля и продлятся три месяца.

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