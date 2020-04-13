Красноярск, , 05:52 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 14:00 (местное время) 12 апреля зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции (+25 за сутки), в том числе восемь человек выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в краевом минздраве.

У получающих лечение пациентов — лёгкое течение болезни и средняя степень. Остаются два случая тяжёлого течения. Это пожилые пациенты с хроническими заболеваниями.

Всего на коронавирус в регионе на 12 апреля обследованы 21 172 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим самоизоляции.

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