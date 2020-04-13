Чэнду, Китай, , 05:51 — REGNUM Лесной пожар, который перекинулся на 270 га лесов в провинции Сычуань на юго-западе Китая, мог быть устроен мальчиком с зажигалкой, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Как стало известно, около 14:00 по местному времени 28 марта одиннадцатилетний мальчик в уезде Мули в Ляншань-Ийском автономном округе провинции при помощи зажигалки поджег сосновые иголки и ветки для того, чтоб выкурить белку из дупла, сообщили в полиции.

Пожар начал разгораться, пока в 19:30 не перерос в лесной пожар. Пожарная бригада провинциального пожарного бюро направила 600 профессионалов для тушения огня. Огонь был потушен 6 апреля.