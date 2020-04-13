Харбин, Китай, , 05:47 — REGNUM Содержание молибдена во всех точках замера после разлива хвостохранилища и попадание молибденовых хвостов в реки провинции Хэйлунцзян в конце марта на северо-востоке Китая, сейчас находится в пределах нормы, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По данным мониторинга, проведенного провинциальным департаментом экологии, на 14:00 по местному времени 11 апреля, содержание молибдена на 13 точках замера вернулось к нормальному значению.

Утечка произошла в 13:40 по местному времени 28 марта на хвостохранилище, принадлежащему компании Yichun Luming Mining Co. Ltd. в городе Ичунь. Утечку удалось устранить лишь к 31 марта благодаря круглосуточной работе специалистов. Часть загрязняющих веществ, тем не мнее, попала в реку Хулань, являющуюся притоком реки Сунхуацзян.

Всего 18 дамб было возведено для того, чтобы остановить разлив молибденовых хвостов. На реке Хулань было создано 15 точек, где проводилась адсорбция загрязняющих веществ.