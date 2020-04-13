Сеул, , 05:43 — REGNUM Новых 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Южной Корее за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 10 537. Отмечается, что последние дни в Южной Корее число вновь выявленных случаев заболевания устойчиво держится ниже 50. Также сообщается, что с начала пандемии от болезни COVID-19 вылечились 7447 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Южной Корее уже более 70% заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 пошли на поправку и были выписаны из медучреждений.

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