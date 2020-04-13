Салехард, , 05:42 — REGNUM На Ямале для учащихся школ-интернатов с 1 по 7 класс учебный год завершится досрочно. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ямальских школьников увозят в тундру Пресс-служба главы ЯНАО

Из 3,6 тысяч учеников около 2,5 тысяч ещё в марте уехали на весенние каникулы. Их домой обратно в интернаты не вернут, а те, кто остался в интернатах, доставляются домой, в тундру.

Программный материал за апрель и май дети тундровиков изучат в сентябре и октябре с последующей аттестацией за учебный год, пояснили в департаменте образования ЯНАО.

При этом дети тундровиков обеспечиваются положенным продовольствием и сезонными вещами.

С 13 апреля в школах-интернатах к обучению приступят более 750 учеников 8−11 классов. Они будут находиться в режиме самоизоляции, по 2 человека в комнатах. Для дистанционного обучения им выданы нетбуки.

Напомним, на Ямале режим самоизоляции для граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции введён до мая.

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