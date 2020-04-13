Пекин, , 05:40 — REGNUM Старшие классы средней школы Пекина возобновят уроки с 27 апреля, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Возобновление учебного процесса коснется тех, кто собирается сдавать экзамены для поступления в колледжи страны в период с 7 по 10 июля, сообщил пресс-секретарь Пекинской муниципальной комиссии образования Ли И.

Выпускники младших классов средний школ города должны быть готовы вернуться на учебу 11 мая. Сроки возобновления учебного процесса для учащихся прочих классов средних школ, средних профессиональных учебных заведений, университетов, колледжей и воспитанников детских садов будут оглашены позже.