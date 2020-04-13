Рим, , 05:35 — REGNUM Длительная изоляция во время лечения способна вызывать различные психологические расстройства, в частности, привести к росту случаев депрессии, сообщила психолог и психотерапевт из итальянского города Анкона Сара Реджинелла.

«Посттравматическое расстройство подстерегает людей, находящихся в медицинской изоляции, например, если они заразились вирусом», — цитирует РИА Новости итальянского эксперта.

По её словам, сегодня из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, в одиночестве проходят лечение несколько тысяч человек. Физически они могут выздороветь, но психологически могут пострадать, отметила врач.

«Длительная изоляция, с которой связано заболевание, это явление, к которому не подготовлен никто из нас», — заявила Реджинелла.

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