Шанхай, Китай, , 05:34 — REGNUM В Шанхае выявлено еще 11 «импортных» случаев заболевания COVID-19, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Среди них, девять случаев выявлено у людей, прибывших из России, два — из США и Великобритании. Все заразившиеся являются гражданами Китая. Всего 90 человек, находившихся в тесном контакте с больными, в настоящее время взяты под карантин.

Как отметили, в муниципальной комиссии здравоохранения, в общей сложности 279 «импортных» случаев заражения было выявлено в Шанхае. Новых внутренних случаев заражения не выявлено, а их общее число на текущий момент составляет 339.