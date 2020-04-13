Магадан, Магаданская область, , 05:25 — REGNUM В Магадане ждут подтверждения предварительно положительного теста на коронавирус у пятого пациента.

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«Анализы в работе в лаборатории Магадана. Пациент находится в инфекционном отделении областной больницы. Официально у нас четыре заболевших, одна пациентка выздоровела. Пятый случай пока официально не зарегистрирован, если в лаборатории особо опасных инфекций подтвердят положительный результат, его отправят в Новосибирск», — сказала главный внештатный инфекционист минздрава Колымы Елена Кузьменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии официально заболевших COVID-19 — 23 человека, десять из них полностью излечилась.