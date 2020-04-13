Владивосток, , 05:22 — REGNUM По решению оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае отмены межмуниципальные автобусные рейсы по 26 направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Данные меры, как пояснили в оперативном штабе, введены в условиях режима полной самоизоляции, который предписывает гражданам воздержаться от посещения общественных мест и оставаться дома.

«Автотранспортным предприятиям региона рекомендовано до 30 апреля 2020 года сократить количество рейсов, установленных расписанием движения на межмуниципальных маршрутах», — рассказали в региональном минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, Российские железные дороги отменяют более 30 железнодорожных рейсов.