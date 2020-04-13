Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Симулятор строительства космической станции Meeple Station вышел из раннего доступа в Steam. Об этом 13 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Многие геймеры сравнивают эту игру с Rimworld. Meeple Station, как и популярный симулятор строительства колонии, разрабатывалась с учётом того, что геймеры будут выпускать к этой игре различные модификации. Теперь разработчики выпустили версию 1.0, все желающие могут приобрести её в сервисе Steam.

Meeple Station вышла в ранний доступ 17 января 2019 года. Разработкой игры занимается студия Vox Games, которая ранее выпустила «пиксельную» двухмерную ролевую игру Regions Of Ruin.

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