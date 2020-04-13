Ухань, Китай, , 04:50 — REGNUM Власти Китая сообщили о ситуации с коронавирусом в некогда эпицентре эпидемии центральной провинции Хубэй, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в провинции Хубэй, наиболее остальных постиравшей от эпидемии, за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19.

При этом, еще два человека скончались от инфекции за прошедшие сутки. Все умершие были жителями города Ухань, столицы провинции. Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие сутки выявлено 108 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 98 — «импортные».

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