Гонконг, Китай, , 04:46 — REGNUM Китай поделился свежими данными о заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1004 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, включая четверых скончавшихся. В САР Макао подтверждено 45 таких случаев и 388 заболевших выявлено на Тайване, включая шестерых скончавшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших COVID-19 в Китае достигло 82 160 человек, включая 3341 скончавшегося от болезни пациента.