Новосибирск, , 04:46 — REGNUM Восьмилетнего мальчика из Новосибирска, которого разыскивали с 11 апреля, обнаружили в закрытом магазине города Бердска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. С заявлением о пропаже ребёнка вечером 11 апреля в полицию обратилась мать. Она сообщила, что её восьмилетний сын потерялся во время прогулки.

Около 1:00 (время местное) 12 апреля в одном из магазинов Бердска сработала сигнализация. Сотрудники бердского отдела вневедомственной охраны обнаружили в торговом зале пропавшего мальчика. По предварительным данным, он, оставшись без присмотра, уехал на общественном транспорте в соседний город. Там зашел в магазин и спрятался.