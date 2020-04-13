Благовещенск, , 04:44 — REGNUM Список предприятий, которые возобновят свою работу в Приамурье расширен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Это решение было принято на заседании оперативного штаба с учётом эпидемиологической ситуации, кроме того, был изменён перечень товаров первой необходимости.

С 13 апреля вернутся к работе предприятия обрабатывающего производства, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, нотариусы и адвокаты, компании, оказывающие бухгалтерские услуги, ломбарды, гостиницы и организации общественного питания.

«Все организации, которые реализуют одежду, обувь, мебель и детские товары, имеют возможность продолжить работу с 13 апреля. Данные товары можно продавать в том числе на территории торговых центров по всему Приамурью», — рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ненецкого автономного округа решили не ослаблять режим самоизоляции.