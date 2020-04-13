Пекин, , 04:34 — REGNUM За прошедшие сутки 88 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, были выписаны из госпиталей по всему Китаю, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Всего 77 663 пациентов было выписано из клиник Китая за все время эпидемии на текущий момент. Всего в 82 160 человек в стране был подтвержден диагноз COVID-19, из них 3341 человек скончался от болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие сутки было выявлено 108 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 98 — так называемые «импортные», то есть выявленные у приезжих из других стран.

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