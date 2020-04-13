Пекин, , 04:25 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 98 новых «импортных» случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Таким образом в стране выявлено в общей сложности 1378 случаев заболевания инфекцией, привнесенных из-за рубежа. На материке также выявлено шесть новых случаев подозрение на заболевание, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения.

Из всех «импортных» пациентов, 511 были выписаны из больниц по выздоровлению и еще 867 по-прежнему продолжают получать лечения в госпиталях страны, а 38 человек находятся в тяжелом состоянии. Смертей среди «импортных» пациентов не выявлено.