Южно-Сахалинск, , 04:29 — REGNUM Медики Сахалинской области протестировали около 20 тыс. жителей на коронавирусную инфекцию.

Читайте также: Коронавирус в России: проверка на прочность — все новости

«Все наши коронавирусные пациенты попали в поле зрения медиков до развития осложнений, которые характерны для этой инфекции. Это труд тысяч наших медработников по всей области — вовремя выявить и изолировать всех, кто вызывает настороженность», — цитирует главу областного минздрава Владимира Ющука ИА Sakh.com.

Все лица с подозрениями на опасное заболевание направляются в больницу до получения окончательных анализов и лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля в России из-за подозрения на заражение коронавирусом под медицинским наблюдением находятся порядка 146 тыс. человек.