Пекин, , 04:19 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 108 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Из всех случаев 98 являются «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа и еще десять — внутренние, включая семь в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны и три в провинции Гуандун на юге страны, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Два случая гибели от COVID-19 зафиксированы в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии и еще у шести человек выявлено подозрение на заболевание.