Владивосток, , 04:14 — REGNUM В Приморье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны, меньше месяца не дожив до 75-й годовщины Победы.

Читайте также: СМИ: на Урале из-за «самоизоляции» не могут похоронить фронтовика

15 марта 2020 года Ефиму Моисеевичу Гольдбергу исполнилось 106 лет, а 12 апреля его не стало. В последние годы жизни он был почётным председателем музея техники «Техника ХХ века в Приморском крае».

«Поэт, ветеран арктических походов на ледоколах и ветеран Великой Отечественной войны, танкист и комендант небольшого немецкого городка, прожил яркую жизнь, полную подвигов. Вечный покой и царствие небесное!», — написали представители музея на официальной странице в Инстаграм.

Ефим Моисеевич во время войны был командиром танковой роты. День Великой Победы встретил в Берлине. Отважный танкист был награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». В свет вышли пять его поэтических сборников, книгу «Хотят ли русские войны», Ефим Моисеевич представил в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале из-за ограничительных мер, принятых на период самоизоляции, не могут похоронить ветерана-фронтовика.