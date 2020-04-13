Якутск, , 04:11 — REGNUM В Якутии женщина не пустила в квартиру бригаду скорой помощи, которая приехала, чтобы взять у пожилой женщины анализы на коронавирус.

Читайте также: Коронавирус в России: проверка на прочность — все новости

Жительница Якутии не впустила к матери врачей из-за коронафобии. Она сначала требовала у медиков документы, а потом и вовсе их выставила за дверь, пишет РЕН ТВ.

«Сюда заходить не надо, там стойте. Вы прямые носители все! Со всеми общаетесь в самой зоне риска!» — возмущалась дочь пожилой женщины.

То, что сотрудники скорой стояли в защитных костюмах, её не успокоило.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии официально подтверждены 23 случая COVID-19.