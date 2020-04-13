Владивосток, , 03:58 — REGNUM Новый случай заболевания COVID-19 официально подтверждён ещё у одного жителя Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как уточнили в территориальном управлении Роспотребнадзора, заболевшим стал мужчина, который недавно вернулся из Москвы, он стал 24-м по счёту заболевшим приморцем. Тесты ещё трёх человек, находящихся на госпитальном карантине, пребывают в статусе «подозрительных».

"20 человек, из которых двое детей, находятся на медикаментозном лечении. Два человека выздоровели, двое с болезнью не справились», — рассказали в минздраве края.

Медицинское наблюдение продолжают более 10 тысяч жителей региона, находящихся на режиме самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, более 21,4 тысячи человек умерли в США от COVID-19.