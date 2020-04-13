Бангор, США, , 03:48 — REGNUM Многие люди в связи с пандемией, объявленной из-за коронавируса, чувствуют, что находятся в одном из романов Стивена Кинга, заявил сам писатель заявил в интервью изданию Independent.

Роман «Противостояние» (1978) повествует о пандемии супергриппа, которая убивает практически всё население мира.

«Да, люди говорят мне: «Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга». И единственный мой им на это ответ: «Мне очень жаль», — признался писатель.

Кинг добавил, что в сложной эпидемиологической обстановке в мире ему «не очень комфортно быть самим собой».

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