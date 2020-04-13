Гуанчжоу, Китай, , 03:46 — REGNUM Возобновление работы предприятий по всей стране не должно прерываться из-за выявления единичных случаев заболевания COVID-19, заявил известный китайский эксперт по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, передает 12 апреля агентство Синьхуа.

«Нормально, что появляются некоторые «импортные» случаи заражения. Несколько случаев не должны повлиять на возобновление производства, по крайней мере пока они не переросли в крупную вспышку», — заявил Чжун на пресс-конференции в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу.

По словам Чжуна, школы могут возобновить учебный процесс, если ученики не болеют вирусом или когда выздоровеют. Но даже тогда они должны будут соблюдать дистанцию, находясь в классе.

Он также добавил, что иностранные студены и их близкие контакты должны проходить рядовую процедуру проверки здоровья до того, как они вернутся к учебе, поскольку во многих странах мира до сих пор трудно оценить реальный масштаб эпидемии.