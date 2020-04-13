Петропавловск-Камчатский, , 03:47 — REGNUM Новых случаев заболеваний COVID-19 на Камчатке не отмечено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

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Всего в настоящее время на Камчатке выявлено 10 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

На 13 апреля на Камчатке обследовано 3 569 человек, в числе которых люди с респираторными симптомами, прибывшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, пациенты, находящиеся под медицинским наблюдением, больные внебольничными пневмониями и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 128 человек.