Суйфэньхэ, , 03:36 — REGNUM Команда из 15 медицинских экспертов была направлена из Пекина в пограничный с Россией китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая с целью борьбы с растущим числа «импортных» случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По информации Китайского центра контроля и профилактики инфекционных заболеваний (CDC), в город направлены специалисты по лабораторному тестированию из Национального института контроля и профилактики вирусных инфекций при CDC. Далее число экспертов будет увеличено до 22.

Команда везет с собой передвижную лабораторию отрицательного давления, чтобы увеличить дневные мощности по выявлению зараженных при проведении тестов на нуклеиновые кислоты, а также для проведения научных исследований. Лаборатория оснащена третьим уровнем биологической безопасности, и благодаря ей мощности проведения анализов вырастут на 1000 в день.

CDC также направила почти 100 коробок медицинских грузов в город, чтобы обеспечить экспертом всем необходимым, включая тенты негативного давления, экстракторы нуклеиновых кислот, наборы по выявлению вируса и прочие инструменты. По данным на конец 11 апреля в городе было подтверждено 194 «импортных» случаев COVID-19 и 100 бессимптомных случаев заражения коронавирусом.

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