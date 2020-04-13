Якутск, , 03:37 — REGNUM Власти Якутии утвердили план мероприятий по переходу к электронным трудовым книжкам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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В 2020 году началась работа по приведению наименований должностей в соответствие с профстандартами, а также по внесению изменений в нормативные правовые акты на всех уровнях.

Кадровые службы должны предоставлять в Пенсионный фонд РФ данные о трудовой деятельности работников в электронном виде.

С 2021 года у тех, кто только начинает трудовую деятельность, трудовая книжка будет в электронном виде. При этом работник вправе сделать выбор между двумя видами трудовых книжек.

«О своём выборе работник должен уведомить работодателя, подав соответствующее заявление до конца 2020 года», — пояснили в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области около 12 тыс. человек отказались от бумажных трудовых книжек.