Харбин, Китай, 13 апреля 2020, 03:22 — REGNUM В городе Суйфэньхэ на границе России и Китая в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Поднебесной наблюдается рост числа случаев заражения «импортным» коронавирусом, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
Так, в регионе было подвержено 194 случая заболевания COVID-19 и 100 случаев бессимптомного протекания заражения новым коронавирусом. По словам экспертов, это число может продолжать расти.
По официальным данным всего 2497 человек въехало в Суйфэньхэ из России. По словам заместителя директора Хэйлунцзянской провинциальной комиссии здравоохранения, у всех въезжающих осуществляется замер температуры тела. Они также помещаются под изоляцию.
По словам Юя, все тяжелобольные пациенты с COVID-19 начали испытывать симптомы кашля и жара еще в России перед тем, как вернуться обратно из долгого путешествия. Суйфэньхэ является крупнейшим пунктом погранперехода между Россией и Китаем в провинции Хэйлунцзян.
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