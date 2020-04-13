Харбин, Китай, , 03:22 — REGNUM В городе Суйфэньхэ на границе России и Китая в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Поднебесной наблюдается рост числа случаев заражения «импортным» коронавирусом, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Так, в регионе было подвержено 194 случая заболевания COVID-19 и 100 случаев бессимптомного протекания заражения новым коронавирусом. По словам экспертов, это число может продолжать расти.

«Доля пациентов с COVID-19 очень велика — от 10 до 20% в каждой группе вхезжающих в город из-за рубежа людей. В некоторых группах въезжающих, эта доля еще выше», — заявил глава местной медицинской группы Юй Кайцзян.

По официальным данным всего 2497 человек въехало в Суйфэньхэ из России. По словам заместителя директора Хэйлунцзянской провинциальной комиссии здравоохранения, у всех въезжающих осуществляется замер температуры тела. Они также помещаются под изоляцию.

По словам Юя, все тяжелобольные пациенты с COVID-19 начали испытывать симптомы кашля и жара еще в России перед тем, как вернуться обратно из долгого путешествия. Суйфэньхэ является крупнейшим пунктом погранперехода между Россией и Китаем в провинции Хэйлунцзян.

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