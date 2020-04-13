Алдан, Якутия, , 03:24 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, который нарушил режим самоизоляции и может оказаться источником заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Мужчина прибыл в Андан Якутии из Киргизии через Москву, и должен был находиться на самоизоляции. Но он не исполнил предписание Роспотребнадзора и выходил из дома, даже работал на городском рынке.

«Он был в общественных местах Алдана и контактировал с достаточно широким кругом граждан. На данном этапе удалось их установить и изолировать в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентка, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным, скончалась в Воронеже. Женщине было 65 лет, установлено, что за границу она не выезжала, а также не входила в число контактных с людьми, у которых коронавирус был подтверждён.